Biella, il 2023 della Polizia Municipale: 1,6 milioni di euro per oltre 20mila sanzioni, FOTO

Sono significativi gli sviluppi che l’amministrazione di Biella ha apportato alla Polizia Municipale: il 2023 è stato segnato da grandi cambiamenti e ha visto un notevole incremento di sanzioni, rispetto al periodo precedente: “In materia di sicurezza abbiamo cambiato marcia – dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza di Biella, Giacomo Moscarola – dall’acquisto di strumentazione all’avanguardia all’incremento di personale, è un settore su cui intendiamo continuare a migliorarci”.

Sono stati presentati questa mattina, lunedì 29 gennaio, i dati relativi all’anno 2023, che ha visto la Polizia Locale coinvolta in un progetto di rinnovamento e di ampliamento della presenza sul territorio. Presente anche il Comandante Massimo Migliorini che, nelle sale di Palazzo Pella (sede della Polizia Municipale), ha illustrato gli aspetti legali e l’operato di agenti e ufficiali: “L’obiettivo di un’amministrazione non è di effettuare un maggior numero di sanzioni, ma di prevenirle: grazie ai recenti sviluppi abbiamo allargato il nostro campo d’azione e le sanzioni sono incrementate enormemente. L’incremento non è indice esclusivo dell’aumento dei sinistri, ma il risultato di un lavoro maggiormente diffuso”.

L’intervento più ambizioso si è rivelato l’installazione e il mantenimento delle telecamere di sorveglianza, che attraverso il centro operativo, sono costantemente attive per il monitoraggio dei veicoli, rilevando, attraverso la targa, la presenza di assicurazione (dispositivi analoghi sono in servizio anche attraverso le auto di pattuglia): “Le spese più ingenti – continua Moscarola – si rivelano l’acquisto dei nuovi veicoli, fra cui due Subaru ibride e il mantenimento della videosorveglianza che, al costo di circa 160mila euro l’anno, offrirà un servizio efficiente per dieci anni: di fondamentale importanza per la squadra mobile”.

Fra le implementazioni degli ultimi anni 5 nuove auto, l’aumento del personale che arriverà a quota 47 entro l’anno e l’unità cinofila, che a seguito dell’addestramento entrerà a far parte del team biellese, fra marzo e aprile: “Un Pastore Tedesco di 7 mesi – continua il Vicesindaco – che verrà ospitato a casa dell’accompagnatore per rafforzare legame ed efficienza. Al momento stiamo discutendo per il nome e ‘Lana’ potrebbe essere un tributo a Biella”.

Fra le sanzioni che hanno subito un particolare incremento troviamo i veicoli privi di assicurazione, che passano dalle 21 contestazioni del 2018, alle 73 del 2023: “Numeri piuttosto importanti ma che non sono in grado di descrivere le motivazioni effettive – sottolinea il Comandante – Il periodo di Covid ha influito molto sulle statistiche e l’aumento delle operazioni non permette di decretare l’aumento o la diminuzione percentuale, occorrerà più tempo per definire un trend”.





Di seguito i numeri del 2023

Per il controllo della circolazione, grazie al “Targa System”, sono stati effettuati 20.313, rispetto ai 18.983 del 2018. Non solo grazie ai sistemi statici, ma anche quelli installati sulle vetture. Grazie a questo sistema le 21 contestazioni per guida senza assicurazione, sono passate a 73.

Due sono i dati che sembrano aver causato uno squilibrio netto: il primo la guida senza patente (di cui molte false), che va dai 5 del 2018 alle 38 odierne e in seguito gli investimenti che da inizio anno (2024) contano già numeri piuttosto alti (18): “Ci è stata segnalata, come causa dell’incremento, la scarsa illuminazione delle zone interessate – continua il Vicesindaco – ma per la maggior parte dei casi gli incidenti sono stati causati durante le ore diurne. Per evitare qualunque tipo di problematiche legate alla visibilità delle strisce pedonali abbiamo stanziato una somma di 50mila euro per la manutenzione della segnaletica sbiadita”.

I veicoli senza revisione intercettati sono 278 nel 2023, a fronte dei 108 del 2018, mentre i casi di guida in stato di ebrezza ammontano a 19 rispetto ai 4 del periodo precedente. Le pattuglie serali, una volta non previste, durante il periodo estivo verranno potenziate e proseguiranno fino alle 2 di notte.

Da 14 a 52 sono i casi di abbandono dei rifiuti e per tale scopo è stata prevista una misura di contrasto chiamata E-Killer: una telecamera dedicata all’ambiente e all’abbandono dei rifiuti, molto potente e facile da trasportare.

In sviluppo anche il reparto annonaria che, occupandosi di far rispettare la normativa in materia di attività commerciali, ha riscontrato diverse irregolarità: 11 sanzioni del 2021, contro le 77 dell’anno scorso.

Il Comandante rivela che di circa 1,6 milioni di euro di sanzioni, entro la fine dell'anno ne verranno pagate circa il 55/60%.