Scambio culturale Graglia/Sonnaz, da Muzzano un contributo alle scuole

Il Comune di Graglia organizza con l’Istituto Comprensivo di Mongrando e il Comitato di Gemellaggio, uno scambio di istruzione per gli alunni della scuola media con il Comune francese di Sonnaz, gemellato con il comune di Graglia già dal 2011, e il Comune di Muzzano ha deliberato a questo proposito un contributo alle scuole.

In particolare, come si legge nella delibera a firma del Sindaco di Muzzano Roberto Favario, dato che "I viaggi di istruzione, i soggiorni studio e gli scambi, sono attività volte a favorire la conoscenza della cultura, della lingua, dell'arte, della natura dei luoghi in cui vengono attuate", il Comune ritiene opportuno contribuire in parte alle spese di trasporto per dare un sostegno alle famiglie dei partecipanti.

L'amministrazione per l'iniziativa ha dunque stanziato 1.500,000 Euro da destinare all’Istituto Comprensivo di Mongrando.