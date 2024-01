Occhieppese, tre punti del derby con Gaglianico

Ultima partita del girone D quella disputata ad Occhieppo per la Tecno Impianti U16, che ha affrontato le pari età del Gaglianico. La formazione occhieppese causa assenze schiera Benini capitano in diagonale con Romeo, palleggio Zampieri opposta a Lampo, Barengo e Romersa centrali libero Franco. Partita che ha sempre visto protagoniste le ragazze bianco/rosse che hanno conquistato 3 punti in classifica vincendo i parziali 25-21 25-10 25-17.

Ottima prestazione in campo di Zampieri che festeggia il compleanno con 10 punti. "A inizio stagione ci siamo posti come obiettivo di arrivare tra le prime 4 formazioni del girone, abbiamo disputato un ottimo girone di andata perdendo un solo incontro con la capolista S2M – spiegano dalla società - Il girone di ritorno è stato un po più complicato abbiamo perso dei punti per strada contro i Koala e Virtus ma nonostante ciò siamo riusciti a meritarsi ampiamente il terzo posto in classifica, che dovrebbe permetterci di accedere alla seconda fase."

Tecno Impianti - Gaglianico 3-0 25-21 25-10 25-17

Tabellino Punti

Benini 5, Romeo 7, Barengo 7, Romersa 8, Lampo 7, Coda 2, Zampieri 10, Tormena 2, Framco L1. All. Filippo Scarpulla. Dir. Mandrino Siciliano.