Giornata intensa per lo sport ecco, alcuni appuntamenti da non perdere

Fine settimana intenso per le squadre di Biella impegnate nei diversi campionati a squadre.

Oggi, domenica spicca il derby 𝐁𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬𝐞-𝐂𝐨𝐬𝐬𝐚𝐭𝐨. L’appuntamento con la 18° giornata del campionato d’Eccellenza è fissato alle 14,30 sul sintetico di corso 53° Fanteria. In Promozione la 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐯𝐚𝐳𝐳𝐞𝐬𝐞 sarà impegnata sul campo della Juventus Domo.

Nella Serie A di 𝐫𝐮𝐠𝐛𝐲 il calendario propone al 𝐁𝐑𝐂 la trasferta contro il Rugby Calvisano. Per i gialloverdi, appaiati in testa alla classifica col Cus Torino, un impegno molto ostico, con i bresciani molto staccati, ma risaliti al terzo posto.

Concluso il girone d’andata i campionati di pallavolo si fermano per due settimane, La 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐥𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨 𝐁𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬𝐞 Ilario Ormezzano Sai (Serie B maschile) tornerà in campo il 10 febbraio al PalaPajetta ospitando Volley Parella Torino; mentre in serie C femminile la Prochimica 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐬 𝐁𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚 riprenderà a Romagnano Sesia contro l’Erresse Pavic.

Nel settore maschile al PalaPajetta alle 18, toccherà allo 𝐙𝐞𝐭𝐚 𝐄𝐬𝐬𝐞 𝐓𝐢 𝐓𝐞𝐞𝐧𝐬 𝐁𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚 ospitare sul parquet di casa il Cus Genova.