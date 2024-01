Biella Rugby, vittoria sudata con Calvisano. Coach Benettin: “La nostra difesa ha vinto la partita”

Buon inizio del girone di ritorno per Biella Rugby che sull’ostico campo di Calvisano si dimostra superiore ai quotati avversari e vince con il punteggio di 11-17.

Ottima partenza che vede Calvisano insediarsi nei ventidue biellesi nei primissimi minuti, poi Biella, palesata una solida difesa, con un pizzico di arroganza, si dimostra dominante e convincente in tutte le fasi di gioco per buona parte del restante tempo a disposizione. Al 4’ Biella è già pericolosamente vicina alla linea di meta avversaria, ma la prima conclusione non è efficace. Al 9’ da mischia ordinata, palla aperta per Gilligan che trova Foglio Bonda in asse pronto a scaricare oltre la linea. Loro trasforma. Biella continua a primeggiare per territorio e possesso. Al 14’ l’occasione per andare ai pali centrata da Loro: 0-10.

Intorno al 20’ Calvisano rivede i ventidue biellesi. Guadagna una touche, ma Vezzoli ruba il bottino. Il gioco continua in favore dei gialloverdi, ma il clima si accende. Gli ultimi confusi minuti portano tre punti a Calvisano che coglie l’occasione di infilare tra i pali una punizione da posizione angolatissima. Parziale di 3-10. Calvisano è più deciso al rientro in campo, ma la seconda marcatura è ancora gialloverde. Gioco a metà campo, Vaccaro intercetta un ovale da portatore avversario ed aiutandosi con un grubber, conclude nel modo più opportuno. Loro trasforma il 3-17. Questa volta la risposta di Calvisano non si fa attendere.

Al 17’ conquista una touche ai cinque metri dalla quale deriva la prima maul convincente ed efficace. Bronzini manca la trasformazione. Poca lucidità e qualche errore di troppo in difesa per i gialloverdi avvantaggiano i padroni di casa che al 33’ hanno un’altra occasione per guadagnare punti. Finale da brividi con Calvisano che gioca sui cinque metri biellesi fino all’ultimo secondo. Biella perde due giocatori per ‘eccesso di difesa’ e chiude il match in tredici unità, ma la meta per i bresciani rimane un miraggio.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Siamo partiti molto bene e molto concentrati. Abbiamo giocato un buon rugby, messo in difficoltà i nostri avversari e sotto nel punteggio. Oltre ad un buon attacco, abbiamo dimostrato una difesa incredibile. Nella ripresa abbiamo fatto un po’ più fatica, preso tanti calci contro che ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo continuato a lottare fino alla fine e la nostra difesa ancora una volta ha avuto la meglio. Siamo riusciti a portare a casa la partita su un campo veramente difficile. Personalmente sono contento, anche se in attacco potevamo fare qualcosa di meglio. Sappiamo di avere tante qualità, e forse qualcosa di più potevamo fare, ma è stata dura, Calvisano è stata un’ottima squadra che ci ha messi in difficoltà. La nostra difesa ha vinto la partita. Bravi tutti”.

Rugby Calvisano v Biella Rugby 11-17 (3-10)

Marcatori: p.t. 9’ m. Foglio Bonda tr. Loro (0-7); 14’ c.p. Loro (0-10); 40’ c.p. Bronzini (3-10). s.t.: 14’ m. Vaccaro tr. Loro (3-17); 17’ m. Bau Milki n.t. (8-17); 33’ c.p. Bronzini (11-17).

Rugby Calvisano: Bronzini; Romei, Christian-Goss, Regonaschi (cap.) (80’ Pierre), Morini (41’ Nava); Consoli, Lazzaroni (57’ Raveggi); Caravaggi, Berardi, Campagnaro; Zanetti, Gabana (41’ Barbi); Florio (41’ Ferrari), Bau Milki, Cristini (60’ Triunfo). Non entrati: Leali, Chiarini. All. Zappalorto

Biella Rugby: Ghelli; Ramaboea, Foglio Bonda, Benettin (50’ Vaccaro), Nastaro; Gilligan, Loro; Vezzoli (cap.), M. Righi (64’ J.B. Ledesma), Perez Caffe; G. Loretti, F. Righi (55’ Mondin); Lipera (62’ L. Loretti), J.M. Ledesma, De Lise (75’ Panigoni). Non entrati: Besso e Negro. All. Benettin

Arb. Filippo Vinci (Rovigo) Cartellini: 77’ giallo a Vezzoli (Biella Rugby); 82’ giallo a J.M. Ledesma (Biella Rugby)

Calciatori: Loro (Biella Rugby) 3/3; Bronzini (Calvisano) 2/4

Note: Giornata soleggiata, campo in buone condizioni

Punti conquistati in classifica: Rugby Calvisano 1, Biella Rugby 4

Player of the Match: Martin Perez Caffe (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 12: Rugby Milano – Noceto 17-15; Calvisano - Biella Rugby 11-17; Amatori & Union Milano - Parabiago 8-38; Monferrato – Cus Torino 3–28; Rugby Parma – VII Rugby Torino 19-36; Amatori Alghero – Cus Milano 0-13.

Classifica. Cus Torino Rugby punti 52; Biella Rugby 51; Rugby Milano 39; Parabiago 38; Calvisano 37; VII Rugby Torino 36; Cus Milano 33; Noceto 25; Rugby Parma 23; Monferrato 11; Amatori & Union Milano 7; Amatori Alghero 3.