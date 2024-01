Riascoltati per voi: The Killers - Hot Fuss (2004)

“Everything you need is already inside”, ossia “Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro”. Alzi la mano chi se lo ricorda? Partiva così uno spot della Nike per celebrare le Olimpiadi di Pechino del 2008. Ma non solo: era anche il ventesimo anniversario dello slogan “Just do it”, per l’occasione è stata scelta come colonna un brano epico. Quale? Proprio “All These Things That I’ve Done”, dei The Killers, già già! In quella pubblicità, intitolata “Courage", passavano tra le tante immagini, atleti del calibro di Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Lance Armstrong e Oscar Pistorius durante le loro più incredibili imprese sportive.

Vent’anni fa, venti! Sono già passati vent’anni dalla pubblicazione dell’album di debutto dei The Killers, sarò banale ma vien proprio voglia di dire «Sembrava ieri!».

Un po’ Duran Duran, un pizzico di Depeche Mode ed una spruzzata dei The Smiths, il tutto con un tocco modernità tipica degli anni di inizio millennio, ed è con questa ricetta che nasce la magia del loro primo album. La band di Las Vegas ha saputo coniugare le sonorità del post-punk revival con il synth-pop degli anni '80, in questo disco pubblicano un sound unico e immediatamente riconoscibile, senza mai abbandonare la loro intensità e creatività.

Il disco parte con "Jenny Was a Friend of Mine”, un brano dal ritmo incalzante e dal ritornello memorabile, così come le celeberrime “Mr. Brightside” e “Somebody Told Me”, tre singoli di grande successo che hanno contribuito a lanciare la band nel panorama internazionale.

“Hot Fuss”, oltre ai brani più noti, contiene anche altri ottimi pezzi che mettono in mostra la versatilità e l'abilità della band americana: ascolto sempre molto volentieri “Smile Like You Mean It", “All the Things That I've Done” (spoiler: da 2.35 in poi, esplode in tutta la sua forza ed è stupenda, non a caso è stata utilizzata dalla Nike!) e “On Top”. Onestamente preferisco di più la prima parte del disco rispetto alla seconda, però tutto sommato è un album che si fa ascoltare centinaia e centinaia di volte!

Nonostante qualcuno possa pensare che qualche brano possa sembrare po' troppo prevedibile, io credo che il loro suono sia un piacevolissimo mix di generi (tra il dance rock, il synth-pop, la new wave ed il rock americano anni ’80), questo disco lo considero un ascolto obbligato per tutti coloro i quali amano la musica con canzoni orecchiabili, ballabili e coinvolgenti.

Inoltre, il disco è stato un successo di critica e di pubblico, è riuscito a raggiungere la prima posizione nelle classifiche in Australia, Irlanda e Regno Unito.

I miei brani preferiti sono: "Jenny Was a Friend of Mine “; “Mr. Brightside”; “Smile Like You Mean It “; “Somebody Told Me” e “All These Things That I've Done”.

Voto: 9

Tracce:

1) Jenny Was a Friend of Mine – 4:04

2) Mr. Brightside – 3:42

3) Smile Like You Mean It – 3:54

4) Somebody Told Me – 3:17

5) All These Things That I've Done – 5:01

6) Andy, You're a Star – 3:14

7) On Top – 4:18

8) Change Your Mind – 3:10

9) Believe Me Natalie – 5:06

10) Midnight Show – 4:02

11) Everything Will Be Alright – 5:45

Durata: 45 minuti.

Formazione: Brandon Flowers (voce, tastiera elettronica e basso elettrico); Ronnie Vannucci (batteria); Dave Keuning (chitarra) e Mark Stoermer (basso elettrico e chitarra).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Hot Fuss” ma anche dei The Killers e della loro musica.

Al prossimo riascolto…