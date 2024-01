Salussola: Vigellio festeggia Sant'Antonio patrono degli agricoltori e degli animali FOTO e VIDEO

Vigellio festeggia Sant'Antonio patrono degli agricoltori e degli animali - Foto e Video Catia Ciccarelli per newsbiella.it

E' una ricorrenza molto sentita quella della Festa di Sant'Antonio che si è celebrata oggi, 28 gennaio a Vigellio di Salussola. Sul piazzale della chiesa si sono radunati i mezzi agricoli e i cavalli, coordinati dai Priori Giulia Lacchia e Marco Chiavassa, che hanno offerto un rinfresco a tutti i presenti prima del consueto corteo dei trattori per le vie della frazione scortati dalla Polizia Locale che ha garantito viabilità e sicurezza.

Dopo la Messa ogni mezzo agricolo ha ricevuto la benedizione per poi recarsi al cimitero e depositare una corona in ricordo di tutti gli agricoltori deceduti. A conclusione della mattinata il tradizionale pranzo nel salone dell'Oratorio di Vigellio ha permesso di passare qualche ora conviviale rafforzando amicizie e scambiarsi idee e progetti per il paese.