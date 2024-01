Maschere e fagiolata, anche a Cerrione è arrivato il Carnevale

Tradizione rispettata. Le maschere di Magnonevolo, Mariangela e Gian Luca, hanno accolto venerdì sera in un locale biellese ben 80 gruppi di maschere piemontesi ed anche provenienti dalla Liguria. Oggi, in occasione della fagiolata, erano presenti le stesse di Magnonevolo e Cerrione.

Questa mattina la Banda Musicale, fin dalle 7, ha preparato 30 paioli di fagioli. Volontari e membri della Banda hanno lavorato e coinvolto anche i giovani per far conoscere ricette, impegno, e tempo da dedicare per mantenere vive le usanze dei paesi.

“Di questi gesti l'amministrazione comunale ne è fiera – commenta il sindaco Anna Maria Zerbola - I giovani sono il nostro futuro. Inoltre, grazie anche alle mamme, accompagnati dal sole e da tanti sorrisi i cerrionesi hanno gustato un menù davvero delizioso”.