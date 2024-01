"Per chi lo vorrà, sarà anche la guida per un breve viaggio dentro se stessi e uno stimolo a verificare il proprio modo di vedere e interpretare la vita. Un’opportunità di accendere una luce nelle zone d’ombra per scoprire con coraggio che cosa ci abita. Non da soli - mai da soli! - ma con un compagno di viaggio che ci conosce meglio di ogni altro, e molto più di noi stessi. Non servono altre parole, è sufficiente iniziare a leggerlo.