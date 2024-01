I consigli del fine settimana di newsbiella.it, cosa fare oggi 28 gennaio

- Graglia, carnevale in Campra, alle 10 ritrovo trattori e cavalli presso piazzale casa di risposo con la partecipazione delle maschere, messa alle 10,30 al termine benedizione dei mezzi e sfilata, pranzo, 14,30 giochi bimbi e merenda

- Oropa, Visite guidate al Santuario

- Netro, festa di San Giulio, 10,15 sfilata con la banda musicale di Netro, 10,30 messa con Coro La Campagnola

- Vigellio, festa Sant'Antonio Abate 10,30 benedizione animali, auto e trattori

- Biella, festa patronale di San Paolo, 9,45 insediamento nuovo priore alle 11 Santa Messa presieduta da Vescovo

- Biella Chiavazza, alle 10,30 Santa Messa in memoria dei membri del comitato del carnevale defunti, alle 14,30 sfilata, piazza, via Gamba, via Milano, via De Amicis e via della Vittoria

- Cossato, Santa Messa per la pace nel mondo

- Crevacuore, omaggio ai Caduti alle 12

- Occhieppo Inferiore, festa del ringraziamento 11,30 benedizione mezzi e sfilata per paese con trattori cavalli, ritrovo piazza del Pioppo

- Biella, ore 18 Giornata della Memoria letture, interventi vari presso la chiesa Evangelica della riconciliazione

- Vigliano, fagiolata del Gruppo Amici di San Michele. La distribuzione avrà inizio alle 15

- Sordevolo, carnevale ore 12 distribuzione fagiolata a favore della casa di riposo, nel pomeriggio dalle 15 carnevale dei bambini nel salone Giovanni XXIII

- Zubiena, carnevale

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00. Al fine di arricchire il panorama degli eventi concomitanti con la straordinaria mostra "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente”, Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero hanno previsto alcuni eventi collaterali. Alle ore 17.30 con URBAN SIPS. Durante la visita si potrà degustare una selezione di prodotti locali e tante bollicine presso Palazzo Ferrero Caffè Deiro.

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, La Sacra famiglia fino al 28/01 La rassegna “Sia Luce. Un percorso tra arte e spiritualità” propone all’interno della cattedrale di Santo Stefano a Biella l’esposizione di una Sacra famiglia dell’artista ceco Jan Knap.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, "Tra mito e realtà", piano terreno del Museo del Territorio Biellese. Ingresso gratuito, visitabile dal 6 gennaio al 4 febbraio 2024. Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Sala, via Ottavio Rivetti 5 "Tenere alta la fronte" Diario e disegni di prigionia di Silvio Mosca, Ufficiale degli Alpini 1943-1945 visitabile fino all' 11/02