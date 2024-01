Festa del Ringraziamento a Occhieppo Inferiore, al via la sfilata di trattori e cavalli (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Festa del Ringraziamento a Occhieppo Inferiore, con la presenza di istituzioni, associazioni e numerose famiglie. Alla tradizionale benedizione dei mezzi è seguita la sfilata di trattori e cavalieri in sella ai loro destrieri. Per l'occasione, si è cimentata alla guida per un breve tratto di strada anche la sindaca Monica Mosca.