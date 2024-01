Dal Nord Ovest - Garage e auto in fiamme, in azione i Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di ieri, 27 gennaio, intorno alle 15, i Vigili del Fuoco di Varallo Sesia, Comando di Vercelli, è intervenuta a Borgosesia per un incendio in un garage.

Il rogo che si è sviluppato ha coinvolto 2 autovetture in 2 garage adiacenti. L’intervento immediato della squadra ha permesso che il rogo non si propagasse ai piani superiori ed agli appartamenti limitrofi, contenendolo alle sole aree interessate. Non ci sono feriti da segnalare.