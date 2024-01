Dal Nord Ovest - Coppia intossicata dal monossido, morto un anziano

Un uomo di 87 anni è morto ieri, sabato 27 gennaio, nella sua casa di Pisogno, frazione del Miasino.

Secondo le prime informazioni l'anziano sarebbe andato nel locale caldaia della sua casa per controllare un possibile malfunzionamento, ma il monossido di cui il locale era saturo non gli ha lasciato scampo.

La moglie non vedendolo risalire in casa è scesa e si è sentita male per l'intossicazione, ma è riuscita ad allertare i soccorsi. La donna è stata ricoverata in codice rosso, mentre per il marito purtroppo non c'era più nulla da fare.