Automobilisti chiamano il 112: “C'è un uomo in bici sulla Super” (foto di repertorio)

Ancora ciclisti segnalati in Super dagli utenti della strada. È successo ieri, 27 gennaio, nel tratto che porta a Biella. Sul posto si sono portati i Carabinieri che, in breve tempo, hanno rintracciato e riaccompagnato fuori dalla carreggiata l'uomo insieme alla sua bici. Non è la prima volta che accadono simili episodi.