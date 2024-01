Addio Maristella Fighera, il Biellese piange la scomparsa della “signora dei fotografi”

Per i suoi colleghi era la signora dei fotografi. Non c'era comunione, cresima o evento scolastico a cui non prendeva parte Maristella Fighera, inconfondibile con la sua macchina fotografica e il suo modo di immortalarti con il teleobiettivo.

Stimata e rispettata da un'intera comunità, oggi il Biellese ne piange la scomparsa, avvenuta all'età di 87 anni. A darne il triste annuncio, le figlie, i nipoti e i parenti tutti.

Il Santo Rosario verrà recitato domani, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Trivero-Matrice, a Valdilana. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 15.30 di martedì 30 gennaio.