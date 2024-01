“Chie chircat a Deus, no perit, bene meu” / “Chi cerca Dio, o mio bene, non perisce”

Presentazione del Proverbio: “Chi cerca Dio, o mio bene, non perisce”.

Il proverbio: “Chi cerca Dio, o mio bene, non perisce”, ci svela la profonda preoccupazione di una mamma per il figlio o la figlia, “suo bene”. Ella sa che non può proteggere quel “bene” come vorrebbe, perciò consiglia di cercare Dio, sicura difesa per questa vita e per l’altra. “Rimanere nella parola di Gesù”, come dice il tema scelto da Papa Francesco, per la Giornata della Parola di Dio di quest’anno, è la via sicura per realizzare ciò che addita il nostro proverbio.

Presentada de su dìciu: “Chie chircat a Deus, no perit, bene meu”.

Su dìciu: “Chie chircat a Deus, no perit, bene meu”, nos iscobiat sa preocupascione manna de una mama pro su fizu o sa fiza, “bene sou”. Issa ischit chi non podet difendher cussu “bene” comente tiat cherrer, pro cussu cussizat de chircare a Deus, amparu seguru pro custa vida e pro s’àtera. “Restare in sa Peràula de Gesus”, comente narat su tema seberadu dae Paba Frantziscu, pro sa Die de sa Peràula de Deus de ocannu, est su caminu seguru pro fagher’ su chi inditat su dìciu nostru.

Dìcios e Peràula de Deus

Su dìciu: “Chie chircat a Deus, no perit, bene meu”, nachi lu naraiant sas mamas, e lu podent narrer oe puru, a fizas e fizos, pro lis imparare e cussizare a chircare a Deus cun fide. Imparu e cussizu dados cun afetu e dae coro, comente iscobiant cussas duas peràulas minoredhas “bene meu”. Est tzertu chi, pro una mama, ogni fizu est unu “bene”, bene mannu, una siendha, chi istimat pius de issa matessi, difatis afrontat matanas e sacrifitzios de onzi calidade pro sa criadura chi at batidu a su mundhu. Ma ischit chi cussu “bene” lu podet difendher fintzas a unu tzertu puntu ebbia, pro cussu l’imparat e cussizat a chircare a Deus, amparu seguru pro custa vida e puru pro s’àtera. Su dìciu narat de chircare a Deus, ma no nos narat comente. Si legimos sa Peràula de Deus agatamos sos indicos chi nos servint. Deo ndhe ammento unu ebbia, dadu dae Gesus: «Restade in sa Peràula mia» (Cfr. Gv 8,31). Cust’indicu nos benit postu addananti oe, comente tema seberadu dae Paba Frantziscu pro sa tzelebrascione de Sa Duminiga de sa Peràula de Deus. Restare in sa Peràula de Gesus cheret narrer’ istare cun Deus. E ite mezus chircare de su de istare cun sa pessone chi si chircat? Chi s’Ispiridu Santu nos agiuet a cumprendher su chi nos at nadu Gesus, Via, Veridade e Vida.

TESTO ITALIANO: “Chi cerca Dio, o mio bene, non perisce”, si dice che lo dicessero le mamme, e possono dirlo anche oggi, a figlie e figli, per insegnare e consigliare a cercare Dio con fede. Insegnamento e consiglio dati con affetto e dal cuore, come svelano quelle due piccole parole “mio bene”. È certo che, per una mamma, ogni figlio è un “bene”, bene grande, un tesoro, che stima più di se stessa, infatti affronta fatiche e sacrifici di ogni genere per la creatura che ha portato al mondo. Ma sa che quel “bene” può difenderlo solo fino ad un certo punto, per questo gli insegna e consiglia a cercare Dio, difesa sicura per questa vita ed anche per l’altra.

Il proverbio dice di cercare Dio, ma non ci dice come. Se leggiamo la Parola di Dio troviamo le indicazioni che ci servono. Io ne ricordo una soltanto, data da Gesù: «Rimanete nella mia parola» (Cfr. Gv 8,31). Questa indicazione ci viene posta dinanzi oggi, come tema scelto da Papa Francesco per la celebrazione della Domenica della Parola di Dio. Rimanere nella Parola di Gesù vuol dire stare con Dio. E qual meglio cercare dello stare con la persona che si cerca? Che lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere quello che ci ha detto Gesù, Via, Verità e Vita.