Cantieri di lavoro per persone disoccupate, un bando a Gaglianico

Il Comune di Gaglianico ha pubblicato un avviso per cercare una persona per lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e urbana. Si tratta di un cantiere di lavoro ed è rivolto a persone disoccupate.

Per presentare domanda ci sarà tempo fino alle ore 12.00 del 25 febbraio, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Gaglianico o reperibile in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo in Comune.

Il Cantiere prevede interventi riguardante le opere e i servizi di pubblica utilità come valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, manutenzione de verde pubblico, nella gestione e pulizia delle aree verdi, dei parchi e delle aree alberate, occupandosi prevalentemente di pulizia, rimozione fogliame, spazzamento da intendersi come valorizzazione del bene comune.