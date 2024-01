Sfilata Carnevale a Biella Chiavazza, oggi modifiche agli orari dei bus

Atap avvisa che, in occasione della Sfilata di Carnevale, verrà chiusa al transito la viabilità nel centro del quartiere.

Per questo motivo alcune linee subiranno alcune variazioni di percorso:

300 — BIELLA SAN PAOLO – CHIAVAZZA – COSSATO – VALDILANA

La corsa in partenza da Valdilana-Valle Mosso alle ore 13.41, giunta a Chiavazza devierà a sinistra sulla tangenziale corso Lago Maggiore, via Candelo, via Trossi (fronte stazione), viale Roma, via Torino, Piazza Vittorio Veneto (capolinea).

320 — BIELLA CHIAVAZZA – SAN PAOLO – VILLAGGIO LAMARMORA

La corsa in partenza da via Rosmini alle ore 14.10 effettuerà capolinea d’arrivo al Ponte di Chiavazza, con inversione di marcia alla rotonda tra via Corradino Sella e via Milano, sosta in loco e rifasamento d’orario per il ritorno verso piazza Vittorio Veneto.