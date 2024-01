Valutare ed essere valutati: passaggi molto importanti per la nostra vita

Valutare ed essere valutati: a scuola, nel lavoro, nella vita lo facciamo tutti i giorni. Ma cosa vuol dire valutare? Valutiamo l'Essere o il fare?Quando si pensa alle valutazioni, la prima cosa che viene in mente è la scuola. Ma se ci pensiamo, valutiamo ogni giorno anche a casa, soprattutto i nostri figli, e sul lavoro. Non parlo di voti, ma di giudizi, spesso positivi, che a scuola chiameremmo feedback e sul lavoro chiameremmo feedback.

Ad esempio: “Quando svolgi così bene il tuo lavoro sei brava/o e ti stimo”. Sembra un ottimo giudizio, vero? Eppure...un pochino questa frase mi disturba, vediamo il motivo. Quando si valuta un lavoro, un'azione, MAI creare un collegamento tra il lavoro svolto e l'essenza (l'Essere) della persona: un conto è la persona che si è, un altro è quello che si fa: è importantissimo ricordarlo!

Il motivo? Il messaggio che sta passando è: “Mi piaci solo se fai bene il tuo lavoro! ”Il problema non è nella frase in sé, è nelle conseguenze che questo tipo di frasi provoca nei bambini (ragazzi) quando saranno grandi e in noi, infatti non riusciranno a scindere quello che sono da ciò che fanno.Quante volte succede anche a noi adulti nella vita di tutti i giorni, quando un singolo fallimento fa crollare la nostra autostima? Se una volta facciamo meno bene qualcosa non pensiamo a come poter fare meglio, ma che siamo sbagliati!!!E questo è pericolosissimo!È importante capire che stima per la persona e un lavoro fatto più o meno bene sono due cose distinte: Essere e fare sono nettamente diversi. Non separarle può portare a svolgere le attività assegnate sempre bene, ma è altrettanto vero che si cresce e si vive cercando e aspettando l'approvazione degli altri: sempre. Questo crea ansia, anche e, sempre di più, nei bambini.

Cosa possiamo dire: “Hai fatto un ottimo lavoro, ti sei impegnato/a, complimenti!” Abbiamo elogiato il fare senza pesare sull'Essere. Se dobbiamo correggere, spieghiamo l'azione, invece di dire: “Sei sempre un pasticcione!”, che non cambia il risultato ed etichetta, possiamo dire “La prossima volta prova a fare così…”, in questo modo abbiamo spiegato come fare senza toccare l'essere. Importantissima è anche la coerenza quando si dà un giudizio su un'altra persona (e spesso su noi stessi), partendo dalle cose più piccole. Se si pretende l'ordine o la puntualità bisogna essere ordinati e puntuali. E questo è importantissimo fin dalla prima infanzia, i bambini e tutti noi impariamo più dall'esempio che dalle parole.

Questo modo di parlare è un'abitudine che abbiamo tutti e che attuiamo senza pensarci. Spero che dopo aver letto queste righe tutti noi capiamo quanto è difficile valutare correttamente un'azione senza toccare profondamente la persona che la compie. Cosa ne pensi?