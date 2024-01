“Ricevuti per la visita 'ad limina', con la preghiera sulle tombe degli apostoli e con la sosta nei vari Dicasteri, l’incontro con Papa Francesco è stato un vero dono per tutti i vescovi della regione ecclesiastica piemontese, dialogando e condividendo attese e speranze dalle diocesi. Porto con gioia ai diocesani la gioia e la benedizione del Papa". A scriverlo, in queste ore, il vescovo di Biella Roberto Farinella.