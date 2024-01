Giorno della Memoria, Pd Biella depone mazzo di fiori alla targa del Piazzo nel ricordo delle vittime della Shoah

Nella mattinata del 27 gennaio, Giorno della Memoria, il Partito Democratico Biellese ha deposto un mazzo di fiori davanti alla targa posta al Piazzo, in Vicolo del Bellone, che ricorda le vittime del rastrellamento degli ebrei a Biella.

“Questo piccolo gesto da parte nostra è un contributo per ravvivare in tutti il fuoco della memoria – spiegano in una nota - Ci rivolgiamo anche ai più giovani, perché ricordino questa terribile pagina del nostro passato e per contrastare insieme le ideologie che fanno dell'odio contro qualcuno motivo di vita e lotta politica. La targa di Vicolo del Bellone ricorda Ada Ovazza Vitale, il marito Eugenio, i figli Sergio e Aldo, i suoceri Cesare e Celestina, la madre Elvira Vitale Ovazza, Salomone Tedeschi e Giuseppe Weiberg, nostri concittadini di origine ebraica deportati, come migliaia di altri italiani, verso i campi di sterminio nazisti in un viaggio senza ritorno. Sono gli stessi nomi che ritroviamo al Memoriale della Shoah allestito alla Stazione Centrale di Milano al Binario 21, da dove partivano i convogli destinati ai campi di sterminio. Facciamo nostri gli appelli del Presidente della Repubblica Mattarella e di Papa Francesco per un impegno più incisivo per la pace, contro le troppe guerre che stanno insanguinando il Pianeta, per una soluzione di pace in Medio Oriente che porti a dare una casa stabile, sicura e pacificata a Israeliani e Palestinesi; per porre termine alla follia della guerra generata dall'invasione russa in Ucraina. Terre quest'ultime già teatro di secolari tragedie di popoli con l'epilogo drammatico della Seconda Guerra Mondiale. Abbattiamo il muro dell'odio che alimenta la divisione tra popoli e che anima pratiche sistematiche di morte come normalità. Una frase di Liliana Segre ci ricorda che 'la memoria è la chiave della speranza; se dimentichiamo, rischiamo di ripetere gli errori del passato' “.