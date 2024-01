Ysangarda Night Trail, in 700 alla partenza a Candelo, foto e VIDEO di Davide Finatti per newsbiella.it

Ci siamo: alle 17,45 è partita la 10° edizione dell'Ysangarda Night Trail, in tutto 700 i partecipanti.

Il percorso è identico allo scorso anno, e dopo una riunione prima della partenza gli organizzatori hanno deciso per una unica, sia per la 19 che la 10 km. L'arrivo sarà sempre in Piazza Castello, davanti alle porte del Ricetto.

A seguire è previsto un Pasta Party per tutti preparato dagli Alpini di Candelo e Mottalciata.