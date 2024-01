Rinnovabili: la prima giornata internazionale dell’Energia pulita.

Si celebra oggi, per la prima volta, la Giornata internazionale dell’Energia pulita, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corrispondenza con l’anniversario della fondazione di IRENA, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili. “La forte spinta dell’Europa verso l’affermazione delle fonti energetiche pulite – afferma il Ministro Gilberto Pichetto - è stata una chiave del buon risultato raggiunto alla Cop28 di Dubai e sarà uno dei perni anche del nostro G7”. “Oggi l’Italia – prosegue Pichetto – punta sulla crescita delle rinnovabili in maniera determinata, con l’obiettivo di raggiungere i 131 gigawatt di rinnovabili al 2030 delineato dal nostro PNIEC”. “Credo – conclude il Ministro - che il miglior modo per celebrare questa prima giornata internazionale sia il via libera, avvenuto in queste ore, al decreto di incentivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che può aiutarci a cambiare in meglio il rapporto tra cittadini e ambiente attraverso scelte energetiche sostenibili e consapevoli”.