Biella corse, prosegue l’Ice Challenge: ultimo weekend a Pragelato.

Ice Challenge

Prosegue la “cavalcata sulle nevi” dei piloti Biella Corse Davide Negri e Alessandro Negri: padre e figlio in gara con la stessa Subaru Impreza (classe 6, raggruppamento 5) nell’Ice Challenge, il Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio 2024.

Dopo le prime due manche, corse il 6 e 7 gennaio a Pragelato, quest’ultimo fine settimana (sabato 20 e domenica 21 gennaio) hanno infatti preso parte al terzo e quarto round, andati in scena sempre sulla pista ICE di Pragelato.

Questa volta il miglior risultato è stato ottenuto da Alessandro, che sabato ha chiuso al nono posto assoluto mentre papà Davide si è fermato all’11°; stesso “copione” la domenica, con Alessandro nono e Davide che, in rimonta, ha chiuso al decimo posto.

“In verità sabato abbiamo fatto solo le prove libere cronometrate e la prima manche - racconta Alessandro - Poi, dovendo sistemare un altro problema meccanico, ci siamo fermati e non abbiamo fatto le altre due manche. Domenica siamo invece regolarmente partiti e, anche se la macchina non era nel pieno delle performance, abbiamo dato tutto quello che potevamo e ci siamo divertiti molto!”.

Il prossimo appuntamento del campionato (il quinto “round” dell’Ice Challenge 2024) è in programma questo fine settimana, domenica 28 gennaio, sempre a Pragelato. “Se la gara si farà, ci saremo assolutamente. Tutto però dipende dal meteo … diciamo che, se la pista è agibile e la gara si fa, noi saremo in gara. Vedremo … gli organizzatori sono molto bravi e per ora è tutto confermato!”.

Corso navigatori e piloti (prima licenza)

Iscrizioni aperte e grande attesa per il Corso Navigatori e il Corso Prima Licenza organizzato dai navigatori Biella Corse Luca Pieri e Simone Bottega.

“I corsi sono necessari per il conseguimento della prima licenza ACI Sport - spiega Luca Pieri - licenza conduttore o licenza navigatore che si potrà ottenere presentando l’attestato che verrà consegnato a tutti i partecipanti al termine delle lezioni”.

I corsi si terranno nella sede dell’Automobile Club di Biella e inizieranno martedì 6 febbraio.

I successivi appuntamenti saranno il 13, il 20 e il 27 febbraio, mentre la serata conclusiva sarà martedì 5 marzo.

“Oltre all’attestato - aggiunge Pieri - chi seguirà i nostri corsi verrà da noi affiancato in tutto il percorso che dovrà intraprendere per iniziare a correre, sia come pilota che come navigatore”.

In breve

Giovedì 25 gennaio, a partire dalle 19,00, all’Osteria “Dal Pulverun” di Domodossola, si terranno le premiazioni del Campionato Sociale dell’ACI del Verbano Cusio Ossola. Fra i premiati ci sarà anche il pilota Biella Corse Pierangelo Tasinato.

Monte-Carlo Historique

Ci sarà anche un navigatore Biella Corse al via della ventiseiesima edizione del Monte Carlo Storico, che si correrà dal 31 gennaio al 7 febbraio 2024.