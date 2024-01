Pollone si prepara al Carnevale 2024.

Il Comitato del Carnevale con la Pro Loco di Pollone APS, la Parrocchia e il patrocinio del Comune di Pollone, organizza, per domenica 11 febbraio 2024, la tradizionale fagiolata benefica e il carnevale dei bambini.

Gli organizzatori informano che la fagiolata verrà distribuita a partire dalle ore 11.30 presso Piazza SAN ROCCO a Pollone. Questo cambiamento è motivato dal fatto che la distribuzione in parrocchia, come avvenuto per le precedenti edizioni, non permette più l’osservanza dei requisiti di sicurezza e provoca la formazione di lunghe code. Troppe le auto e poco lo spazio per permettere il parcheggio. Da qui nasce l’idea, anche se comporta un grande impegno organizzativo, di cucinare in oratorio e distribuire presso Piazza San Rocco.

Ci auguriamo che questa novità venga ben accolta e accettata dalla popolazione sempre molto predisposta al ritiro e al consumo della tradizionale fagiolata.

NOVITÀ: alle 12.30 pranzo BENEFICO di CARNEVALE in Oratorio. Al pomeriggio dalle 14.30 raduno delle mascherine in piazza Parrocchiale per il CARNEVALE DEI BAMBINI, e dalle 15.15 animazione, giochi e merenda; grande divertimento in piazza San Rocco.

“Vi aspettiamo come sempre numerosi!”

Per ulteriori informazioni: 366.591.8198.