In crescita il settore logistico. Maio di Monteleone Trasporti: “Importante anche l'intelligenza artificiale, ma sempre fondamentale il capitale umano” , VIDEO

Dopo la pandemia la logistica ha avuto un importante incremento, e tra le grandi novità del settore c'è anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma non solo.

“Le aziende che producono e commercializzano i materiali e le merci, si affidano sempre di più a società logistiche per la propria distribuzione e gestione delle merci – spiega Federico Maio di Monteleone Trasporti - . Per questo c'è bisogno di grandi spazi logistici, e anche attorno al biellese ne stanno nascendo di nuovi. In più per la questione energia il costo del trasporto è aumentato moltissimo nei confronti dell'utente finale”.

Tra le grandi novità del settore c'è anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale: “Sarà uno degli argomenti più importanti per la gestione informatica della logistica nei prossimi anni – continua Maio - . Già oggi le nostre scaffalature sono posizionati in maniera “intelligente” da un software, ma il fattore umano è comunque sempre presente e fondamentale”.