Focus sull'internazionalizzazione nell'incontro tra BPER Banca e le Imprese di Confindustria Canavese

Prosegue il roadshow piemontese di BPER Banca dedicato al mondo delle imprese che vogliono crescere e svilupparsi sui mercati internazionali.

Al tema dell’internazionalizzazione è stato infatti dedicato l’incontro dal titolo “Selezionare, conoscere e gestire gli incassi ed i pagamenti internazionali”, svoltosi il 25 gennaio presso la Sede di Confindustria Canavese. L’appuntamento, molto apprezzato, con gli imprenditori e i responsabili aziendali ha offerto l’opportunità di aggiornarsi sugli strumenti operativi e le principali modalità di relazione con le controparti internazionali illustrando gli strumenti più adatti per favorire una corretta negoziazione dei contratti internazionali, gestendo il rischio di credito e fungendo da rilevante e sostenibile moltiplicatore di business.

Moderato da Gianfranco Franciscono l’incontro è stato aperto da Massimo Lomen, Presidente Piccola Industria Confindustria Canavese, seguito dall’intervento del Responsabile Territoriale Imprese di BPER, Rosalia Spagnarisi, che ha esaminato nel dettaglio i 3 driver per lo sviluppo sostenibile: la transizione digitale, quella ecologico-ambientale e la strategia dell’internazionalizzazione.

L’analisi della rilevanza delle strategie di #internazionalizzazione nel business aziendale è stata poi approfondita da Guido Ruggeri, Head of BPER Estero & Global Business Partnership, il quale ha sottolineato come BPER Banca accompagna il successo sostenibile per le imprese fornendo informazioni, strategie e risorse al fine di trasformare idee imprenditoriali in fattivi progetti operativi. E’ seguita l’esposizione della nuova piattaforma BPEREstero ideata e progettata per accompagnare le imprese italiane nel commercio estero, fornendo soluzioni personalizzate per cogliere le opportunità presenti sui mercati internazionali.

A Marco Raimondi, del Servizio Global Transaction Banking di BPER, è stato affidato l’intervento core del seminario. Raimondi ha illustrato dettagliatamente i servizi transazionali nei sistemi di incasso-pagamento all’estero, con l’individuazione di modalità efficaci e sicure, in relazione alla tipologia di operazione, dimensione economica e Paese.

Le conclusioni sono state affidate a Mirella Ferrero, Vice Presidente Confindustria Canavese, che ha portato la propria testimonianza sul rapporto pluriennale con BPER, culminato nel percorso di quotazione sul segmento EGM nel corso del 2020, in cui BPER Banca ha giocato un ruolo da protagonista in qualità di advisor del collocamento.

“BPER Banca mette a disposizione esperienza e professionalità per lo sviluppo delle imprese sui mercati internazionali con il fine di cogliere le migliori opportunità e gestire i rischi – ha dichiarato Rosalia Spagnarisi, Responsabile Imprese Nord Ovest – Quello di oggi è stato un momento di formazione e confronto concreto con le aziende e le loro esigenze in un territorio molto dinamico e attento alle strategie di sviluppo all’estero grazie anche all’attività formativa che Confindustria Canavese svolge con impegno e a cui BPER è felice di contribuire”.