Intorno alle 19 di ieri venerdì 26 gennaio i Carabinieri di Valle Mosso e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente autonomo avvenuto a Valdilana.

A richiedere i soccorsi è stato il conducente del mezzo, un giovane residente in zona, un 19enne a bordo di una Ford Fiesta, in quanto l'auto era ferma in curva e creava pericolo per la circolazione.

Fortunatamente il ragazzo è rimasto illeso e non sono stati coinvolti altri veicoli.