Fuga gas in una palazzina a Biella, Vigili del Fuoco al lavoro, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Intorno alle 11,45 di oggi sabato 27 gennaio al 112 è arrivata una chiamata per chiedere soccorso in via Sant'Eusebio a Biella, per una sospetta fuga di gas, da parte dei proprietari di un'abitazione.

La telefonata è stata passata ai Vigili del Fuoco, che al momento si trovano sul posto e stanno compiendo le operazioni del caso per risalire al punto in cui ci sarebbe la fuoriuscita di gas.

Seguiranno aggiornamenti.