Biella: anziana cade in casa e non riesce ad alzarsi, in suo soccorso 118 e Vigili del Fuoco

118 e Vigili del Fuoco nella tarda serata di oggi sabato 27 gennaio, intorno alle 18, sono intervenuti in soccorso di una donna che era caduta a terra e non riusciva ad alzarsi. Il fatto è accaduto a Biella, in Strada al Masarone.

A chiamare il 112 sono stati i vicini che hanno sentito la donna urlare ma non erano in grado di aprire la porta per andare in suo aiuto.

I Vigili del Fuoco hanno dunque consentito al 118 di entrare nella casa dell'anziana e di prestarle le cure mediche del caso.