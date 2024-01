BonTonTeen il BonTon per teenager: “La rivoluzione dei teenager, gli adolescenti di oggi, i nuovi campioni del mondo!"

Sfatiamo i pregiudizi: gli adolescenti di oggi, sono una generazione sorprendente e rivoluzionaria! Questa è l'unica generazione destinata a ereditare un futuro peggiore rispetto al nostro, perché negli anni '80, il futuro a noi sembrava un luogo migliore in cui vivere. Per i nostri ragazzi, invece il domani, l'ambiente e il lavoro sono già un'enorme sfida…

E perché, dunque, questo giudizio così gratuitamente negativo, da parte degli adulti nei confronti dei giovani? È una questione complessa. Gli adulti spesso si sentono colpevoli di aver contribuito a creare un mondo in cui i giovani devono affrontare sfide sempre più difficili. Invece di affrontare questa realtà, alcuni adulti preferiscono negare il problema o addirittura incolpare i giovani stessi. È un modo per evitare di affrontare la responsabilità delle proprie azioni e delle scelte che hanno portato a questa situazione. Tuttavia, è importante ricordare che i giovani non sono soli in questa lotta. Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni e creare un futuro migliore per tutti.

Quali sono i modelli dei ragazzi di oggi?

I modelli dei ragazzi di oggi possono variare a seconda delle loro esperienze e interessi personali. Alcuni potrebbero trovare ispirazione in figure pubbliche come artisti, atleti o leader di movimenti sociali. Altri potrebbero guardare ai loro genitori, insegnanti o mentori come modelli di comportamento e successo. È importante che i genitori siano presenti e offrano un esempio positivo ai loro figli, trasmettendo valori e fornendo supporto emotivo. Tuttavia, è anche importante riconoscere che i ragazzi possono trovare modelli in diverse fonti e che il loro percorso di crescita e sviluppo è influenzato da una varietà di fattori.

In che modo la tecnologia potrebbe passare da essere una minaccia a una risorsa?

La tecnologia fa parte del loro mondo, e su questo siamo più o meno tutti d’accordo. Proviamo ad entrarci però in quel mondo e a conoscerlo, e magari anche a giocare con loro e a capire, senza liquidare i loro interessi come se fossero, a priori, spazzatura.

I nostri ragazzi sono cosi straordinariamente inclusivi, senza confini, senza pregiudizi, diametralmente opposti al nostro pensiero ma, se avessero ragione loro ?

Se avessero ragione loro, potremmo imparare molto da loro. Potremmo imparare ad essere più aperti, tolleranti e inclusivi. Potremmo imparare a vedere il mondo da prospettive diverse e ad abbracciare la diversità anziché temerla. Potremmo imparare ad adattarci ai rapidi cambiamenti della società e ad abbracciare la tecnologia come una risorsa invece che come una minaccia.

Inoltre, i ragazzi di oggi sono estremamente attivi nel promuovere il cambiamento sociale. Sono coinvolti in movimenti che lottano per la salvaguardia dell'ambiente, e in movimenti per i diritti umani e l'uguaglianza. Sono pronti a mettersi in gioco e a fare la loro parte per creare un mondo migliore, sono incredibilmente creativi e innovativi, in grado di pensare in modo non convenzionale e di trovare soluzioni ai problemi che noi adulti potremmo non aver nemmeno considerato. La loro mente aperta e la loro capacità di pensare fuori dagli schemi sono una risorsa preziosa per affrontare le sfide del futuro.