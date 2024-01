A Biella arriva la ruota panoramica, eccome come cambia la viabilità in piazza Martiri

A Biella arriva la ruota panoramica, e in piazza Martiri cambia la viabilità. In particolare è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati in piazza Martiri della Libertà lato Nord Ovest della piazza, area comprensiva di tutti gli stalli bianchi posti ad Ovest e degli stalli di sosta per invalidi posti a Sud- Ovest nella piazza, dalle 20,00 del 30.01.2024 alle 20,00 del 1,02,2024 e dalle 6.00 alle 24.00 del 29,02,2024.

Non solo, sono previsti divieto di sosta con rimozione forzata, e la temporanea sospensione della circolazione anche in piazza Martiri della Libertà lato Nord-Ovest dalle 20.00 del 30.01.2024 fino alle 24.00 del 29.02.204 per gli stalli bianchi compresi nella metratura di 19 per 15 metri nel tratto di piazza posto a Nord-Ovest con delimitazione a Nord nella piazza con la strada esclusa e ad Est in modo da lasciare libero il passaggio a fianco del monumento.