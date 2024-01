Fiaccolata della Memoria a Biella: "Siamo qui per riflettere" foto e video per newsbiella.it di Alessandro Bozzonetti

"Oggi noi siamo qui per riflettere", spiega Domenico Cipolat di Luminosa Biella che oggi sabato 27 gennaio ha organizzato a Biella una fiaccolata silenziosa.

Il corteo è partito da piazza Curiel ed è arrivato alla Fons Vitae. "Ci fa piacere perchè sono presenti numerose associazioni e tante scuole, che per noi molto importante, le superiori in particolare, anche se ci sono in verità i più piccoli - continua Cipolat - . E' un messaggio legato al tema della legalità e della memoria per i giovani questo momento. E' una giornata questa molto particolare alla quale teniamo molto tutti noi, perchè ci ricorda che queste cose qui non devono più succedere. Questo di cui parliamo oggi è un evento legato a un avvenimento legato molti anni fa che dobbiamo lottare tutti affinchè non succeda più. Purtroppo però, guardando quello che accade oggi nel mondo, ti chiedi se tutti lo hanno capito".