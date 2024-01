"Cessate il Fuoco", Donne in cammino per la pace davanti ai Comuni di Biella, Cossato e Vigliano B.se e alla Provincia, FOTO

Anche le donne del nostro territorio oggi sabato 27 gennaio hanno detto sì al coraggio di osare la pace, e lo hanno fatto davanti alla facciata dei Comuni di Biella, Cossato e Vigliano B.se e davanti alla Provincia di Biella.

Con la scritta CESSATE IL FUOCO, in silenzio, vestite di nero e con uno straccio di Pace bianco al braccio si sono unite alle “Donne in cammino per la pace” che già nei mesi scorsi, raccogliendo idealmente il testimone delle “Donne del sole” della Palestina e delle ‘Donne che osano la pace” di Israele, si sono mobilitate e messe in cammino nelle piazze, nelle strade, nei mercati di diverse città italiane, in silenzio, vestite di nero con uno straccio bianco al braccio e alcune frasi appese ai propri corpi per chiedere la pace.

"Vogliamo creare una breccia, un varco di riflessione e di interrogazione delle coscienze, mettere distanza a un’ideologia di guerra e avvicinare pensieri e gesti di pace - scrivono Le Donne Biellesi in Cammino per la Pace -. L’appello “CESSATE IL FUOCO” che in questi giorni è diventato un URLO da parte delle comunità civili di tutto il mondo per porre fine alla guerra che sta martoriando la Palestina, il 27 gennaio assume una connotazione diversa. Sono infatti le donne a dirlo con il proprio corpo - da sempre territorio simbolico di battaglia in ogni conflitto- corpo da cui riteniamo occorra ripartire per costruire la PACE e un futuro diverso; ci uniamo ai due movimenti di donne Palestinesi e Israeliane che da tempo manifestano insieme per chiedere la pace e lavorano per una riconciliazione tra le parti in conflitto".