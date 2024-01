Adunata Alpini 2025 a Biella, incontro in seminario, Fulcheri: "Grazie per la meravigliosa disponibilità", foto pagina fb ANA Biella

Avanti tutta con l'organizzazione della adunata degli Alpini nazionale 2025. In questi giorni le penne nere biellesi hanno partecipato a un incontro in seminario a Biella alla presenza di molti parroci in rappresentanza del territorio, compiendo così un importante passo avanti nell'iter.

"Erano davvero in tantissimi i presenti - commenta il presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri - , ci ha fatto un enorme piacere vedere quanto ci tiene il territorio a questo evento. Non ho numeri alla mano, come non li avevo a novembre quando abbiamo incontrato i sindaci, ma la sala, come allora, anche giovedì era gremita, e non può che essere motivo di orgoglio per noi. Grazie a tutti della disponibilità che ci dimostrate".

Da quando è stata diffusa la notizia dell'adunata a Biella, in diversi comuni ci sono già stati incontri tra Alpini e parrocchia piuttosto che associazioni e anche ristoratori: "Di tempo ne abbiamo, ma dobbiamo muoverci bene e con calma - continua Fulcheri - . L'importante è lavorare tutti allo stesso modo seguendo le stesse linee, per evitare di fare le cose tre volte e non capire bene. Andiamo avanti così".

Per chi non è ancora convinto dell'organizzazione dell'evento il presidente ha parole che vanno dritto al dunque: "Smettiamola con queste polemiche sterili, smettiamola di dire che non c'è spazio, che non siamo in grado di organizzare un evento simile. A Biella c'è tutto lo spazio che si vuole. E' chiaro che come tutti gli eventi di questa portata in ogni città ci sono fattori positivi e fattori negativi, e sicuramente sorgeranno dei problemi, ma li affronteremo. A Milano il campo tende era per esempio a 30 chilometri da dove si svolgeva l'evento. L'adunata ci è stata assegnata a fronte di dati che ci sono stati richiesti, e se la decisione è stata questa, è perchè abbiamo i numeri per organizzarla. Impegniamoci, e facciamo il possibile tutti assieme, e andrà bene".