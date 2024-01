"Il Giorno della Memoria dovrebbe comprendere tutte le vittime, tra cui mio nonno, Pietro Salza"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, un’ importante commemorazione tesa ad onorare le vittime dell’ Olocausto, il grande genocidio messo in atto dal regime nazista in Germania e territori occupati tra il 1933 e il 1945 secondo precise misure di persecuzione razziale e politica, e fissata in questa data poiché nello stesso giorno del 1945 le truppe dell’ Armata Rossa, impegnate nella campagna di occupazione del Terzo Reich ormai allo sbando, liberarono il famigerato campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia: solo con l’ ingresso dei sovietici e degli angloamericani nei campi, abbandonati dai nazisti in rotta, venne chiaramente alla luce l’ orrore e l’ enormità delle condizioni disumane a cui erano soggetti i detenuti, nonché della loro uccisione per mezzo di camere a gas e forni crematori. Fino ad allora, la cosiddetta Soluzione finale era rimasta un segreto di Stato, in quanto Adolf Hitler non aveva mai trasmesso ordini ufficiali per il compimento del massacro, stabilendo piuttosto che «la Cancelleria non dovesse in nessuna circostanza risultare parte attiva in questa materia» e di non usare espressioni come «soluzione finale» o «trattamento speciale» ma solo di «ebrei mandati a lavorare» all’ est, parlando in occasione di incontri con visitatori stranieri o persone a lui vicine di deportazione e lavori forzati e insistendo sulla necessità di trattare il «problema ebraico freddo e scientifico», mostrandosi sempre riluttante ad apprendere particolari e a leggere descrizioni o rendiconti degli eventi nei campi sparsi qua e là per il Vecchio Continente.

Dopo il 1945, con la scoperta e la liberazione dei lager, secondo un conteggio approssimativo emerse che tra i quindici e i diciassette milioni di persone erano morte in conseguenza dei principi eugenetici nazisti: sei milioni di ebrei, quattro milioni di polacchi, ucraini e bielorussi, tre milioni di prigionieri di guerra sovietici, due milioni di prigionieri politici, trecentosessantacinquemila iugoslavi, trecentomila rom, duecentosettantamila disabili, quindicimila omosessuali, millenovecento Testimoni di Geova e così via discorrendo: un bilancio drammatico e, purtroppo, tuttora non determinabile con precisione.

Ricordare l’ efferatezza dello sterminio di massa perpetrato dalle politiche naziste in nome della «superiorità fisica, morale e culturale germanica» è una cosa molto importante se vogliamo che tale crimine nefando non si ripeta più a danno di nessuno, tuttavia, come spesso succede, la Storia viene trasmessa ai posteri in modo piuttosto inesatto e quindi interpretata in modo politico, di parte, lasciando spazio a inesattezze ed equivoci che con il passare delle generazioni non fanno che consolidarsi e porre le basi affinché il passato si ripeta, anche in modo differente. Nel caso dei lager nazisti e dell’ Olocausto, da sempre si enfatizza lo sterminio degli ebrei, che riportarono il bilancio più alto di perdite, tuttavia non si parla quasi mai delle altre vittime, che a loro volta furono molte migliaia.

Io stesso sono bisnipote di un reduce di Auschwitz, internato per motivi politici e che ebbe la fortuna di tornare a casa dalla sua famiglia. Nonno paterno di mio padre, Pietro Salza era un semplice decoratore che, partito con la giovane famiglia da Occhieppo Superiore, si era stabilito in Francia durante gli Anni Trenta, vivendo una vita tranquilla anche durante i primi anni della Seconda Guerra Mondiale. Dopo l’ 8 settembre 1943, però, tutto cambiò poiché il precedente 25 luglio il Fascismo era caduto con la rimozione di Benito Mussolini dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d’ Italia in favore di un nuovo governo che si era avvicinato agli Alleati, rompendo l’ alleanza con la Germania: di conseguenza, gli italiani residenti nel Terzo Reich e nei territori occupati vennero arrestati e inviati nei campi di concentramento. Pietro fu mandato ad Auschwitz, e per due anni visse le indicibili crudeltà della vita quotidiana di quel luogo infernale, descritto come il peggiore tra i campi di sterminio, tanto che al ritorno a Occhieppo Superiore, ove si ricongiunse con la famiglia che per fortuna era tornata a casa prima che l’ alleanza nazifascista si rompesse, pesava sui trentanove chili e soffriva di una salute piuttosto malferma, venendo sottoposto ad una lunga e attenta terapia ricostituente, durante la quale fu rialimentato e reidratato per mezzo di sostanze mediche prima di tornare a nutrirsi con cibo e acqua normali.

I campi di concentramento nazisti videro la prigionia e lo sterminio di milioni di persone di varia provenienza e per le imputazioni più diverse, non soltanto perché di sangue ebraico: i dissidenti e i prigionieri di guerra erano nemici dei valori cari al Nazionalsocialismo, i disabili erano ritenuti portatori di geni degenerati e capaci di inquinare la pura razza germanica, gli slavi erano visti come un brutale retaggio della Preistoria, e così avanti. Tutti loro andavano spazzati via dalla faccia della terra subito, e senza esitazione. Ricordare il genocidio a danno di sei milioni di israeliti innocenti è una cosa assolutamente giusta, che io stesso condivido perché ho sempre trovato scorretto l’ antisemitismo fin dal suo apparire, soprattutto per motivi religiosi, tuttavia sono assolutamente convinto che insieme a loro si debbano ricordare tutte le altre vittime dei lager con la stessa enfasi. Credo fermamente che i morti non debbano avere colore o differenti livelli di importanza, già facciamo fin troppe distinzioni tra di noi mentre siamo in vita, quindi il Giorno della Memoria dovrebbe comprendere anche le numerose altre morti causate da un programma preciso quanto folle, sotto l’ occhio e il tallone spietato e costante delle SS.

Il mio più vivo desiderio è che tutte le vittime dell’ Olocausto in quanto tali trovino giustizia e vengano da noi ricordate per sempre, senza esclusivismi. Oggi, a settantanove anni da quei giorni bui, nel pieno dell’ era delle informazioni e della consapevolezza, persone come mio bisnonno Pietro, che si ritrovarono a patire le pene dell’ inferno e, nella maggior parte dei casi, a morire semplicemente perché erano ritenute «indesiderabili» o «inferiori» per motivi razziali o più semplicemente politici da chi era al potere, meritano di essere ricordate come vittime innocenti di un regime violento e ingiusto, e che vengano considerare monito dell’ esigenza di un sistema egualitario e democratico, basato su valori benefici per tutti anziché sulla legge del più forte o addirittura del più pazzo".