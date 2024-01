Skating Biella sempre più inarrestabile

Dopo il grande successo dello spettacolo di Natale tenutosi al Palapajetta il 22 dicembre che ha visto la partecipazione dei campioni del Mondo Alice Esposito e Federico Rossi con un pubblico delle grandi occasioni con oltre 700 spettatori sugli spalti del palazzetto la società continua diritta la corsa per la sua strada.

“Quest’anno - spiega la presidentessa della società Barbara De Pieri - abbiamo aumentato i giorni di allenamento (praticamente ci sono corsi tutti i giorni della settimana), oltre al preparatore atletico indispensabile per le atlete agoniste, abbiamo voluto inserire anche la figura della coreografa per perfezionare i movimenti e valorizzare i dischi di gara. Ma, il grande passo avanti di quest’anno è stato iniziare una collaborazione con un tecnico di fama mondiale come MicheleTerruzzi (ricordo essere stato l’allenatore di Rebecca Tarlazzi 16 volte campionessa mondiale); lunedì 22 gennaio le ragazze del preagonismo e dell’agonismo hanno partecipato con lui ad un allenamento straordinario durato complessivamente 4 ore, al termine della seduta le atlete erano tutte molte stanche ma anche molto soddisfatte, una collaborazione dunque molto costruttiva che avrà una scadenza periodica in modo da poter dare continuità all’ottimo lavoro svolto dal tecnico laniero Federico Agustin Martines Lemos”.

Come ormai d’abitudine la prima gara della stagione sarà la rassegna interregionale “Memorial Renzo Zanchetta” che si terrà a Novara nei giorni 3 e 4 marzo, gli anni passati, continua la presidentessa, potendo partecipare con un numero limitato di atleti, portavamo solo la squadra agonistica, quest’anno oltre alle atlete agoniste abbiamo deciso di partecipare anche con 8 atlete del pre agonismo in modo da premiare la loro costanza negli allenamenti. Altri importanti appuntamenti sono già stati fissati al Palapajetta dove AICS in collaborazione con l’asd Skating Biella organizza: 16 e 17 marzo un trofeo promozionale, 6 e 7 aprile gara interregionale per categorie, livelli e solo dance.