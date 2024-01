Giornata speciale per 4 ragazzi del Settore Giovanile del Città di Cossato, convocati in Rappresentativa. Si tratta di: Rosin, portiere 2007, convocato in Rappresentativa Regionale che affronterà in amichevole la Pro Vercelli. Assieme a lui anche Demichelis, Zahir e Moglia, tutti classe 2010, convocati in Rappresentativa Provinciale che, nei giorni scorsi, ha svolto il primo raduno.