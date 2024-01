Biella Rugby si prepara ad affrontare Calvisano: le parole di coach Benettin

Una bella responsabilità per i ragazzi di Benettin e Pintado affrontare il girone di ritorno da primi della classe e ripartire da un blocco di quattro incontri a dir poco difficilissimi. Domenica si ricomincia da Calvisano, abituato al massimo campionato, nuovo ospite nel campionato di Serie A, che contro ogni pronostico Biella aveva superato senza troppe difficoltà davanti al pubblico amico. Sono passati mesi e le difficoltà riscontrate dai bresciani a inizio stagione sembrano essere ampiamente superate. Il gruppo squadra è affiatato e confidente. Tre vittorie consecutive delle otto totalizzate da inizio anno fanno dei prossimi avversari i più immediati inseguitori del tandem capolista.

In un’atmosfera carica di aspettative e adrenalina, coach Benettin prova a fare il punto presentando con le sue parole la prossima sfida: “Pronti per affrontare un nuovo inizio e grati per come sono andate le cose fino a questo punto del campionato. Siamo consci che l’inizio del girone di ritorno sarà davvero molto impegnativo e sarà molto importante cercare di cogliere il maggior numero di risultati favorevoli se vogliamo rimanere dove siamo. Pronti per affrontare Calvisano, squadra che è migliorata tanto rispetto a quando l’abbiamo affrontata a inizio stagione. Hanno ottimi giocatori che probabilmente ad inizio anno dovevano imparare ad amalgamarsi. Ora giocano molto bene e i risultati si vedono. Giocheremo sul loro campo e questo darà ai nostri avversari una maggiore confidenza, come è normale che sia. Per noi sarà una grande sfida, punteremo a fare la nostra miglior partita e sarà necessario farla se vogliamo sperare di ottenere un risultato favorevole”.

Non rimane che attendere l’apertura del sipario su questo difficile confronto, pronti a goderci lo spettacolo. Kick off alle 14.30.

Serie A. XII giornata – 28.01.24. Asd Rugby Milano - Rugby Noceto; Calvisano - Biella Rugby; Amatori & Union Milano - Parabiago; Monferrato – Cus Torino; Rugby Parma – VII Rugby Torino; Amatori Alghero - Cus Milano.