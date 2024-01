Biella Next, domani sera big match contro Bra

Sarà un sabato sera cestistico di grandi emozioni quello che andrà in scena al Palasport di Via Pajetta perché sul parquet si sfideranno due delle migliori formazioni piemontesi di categoria.

Infatti alla palla a due si troveranno di fronte i ragazzi del Presidente Castelli, primi in classifica, reduce da quattro successi consecutivi e il Basket Team 71 Bra secondi a soli due lunghezze di svantaggio.

All’andata fu una grande partita , sempre in bilico, con un primo tempo chiuso in svantaggio dai rossoblu e un secondo da 44 punti segnati conditi da un finale affrontato con la giusta intensità e serenità (87-82, il risultato).

Ora la gara di ritorno che potrebbe dare, in caso di vittoria, un vantaggio quasi decisivo in primo posto per i play off e per offrire la spinta decisiva ai fantastici dodici ragazzi di Albatros Biella Next ci vuole un altrettanto e fantastico e numeroso pubblico sui seggiolini blu del mitico “Pajetta”.

Come in ogni occasione un ruolo decisivo lo farà la cantera rossoblu chiamata nuovamente a raccolta con l’iniziativa “Vieni a tifare fare la prima squadra! Sostienila-Appassionati-Indossala” ma tutti gli appassionati della città sono invitati al match ricordando che come sempre l’ingresso all’impianto è gratuito.

Non possono mancare le parole di coach Nicola Danna per presentare la partita: “Non vediamo l’ora di confrontarci con Bra, seconda in classifica con pieno merito. Hanno un quinteAo di alto livello con quelle che, a mio avviso, sono le migliori coppie di guardie (Cortese/Pulina) e lunghi (Negro/Corvalan) del campionato. Arrivano da 10 viAorie consecutive e sono stati gli unici a violare il campo di Ciriè. Noi proveremo ad imporre il nostro ritmo alla gara sapendo che non sarà facile, ma sapendo anche che riuscendo ad esaltare e coinvolgere il pubblico potremmo ricevere una, fondamentale, spinta in più. Stiamo superando i problemi fisici delle ultime settimane e mentalmente siamo molto carichi per questo confronto. È una gara che aspettiamo da tempo, vogliamo farci trovare pronti e giocarla insieme, divertendoci!”.

E allora l’appuntamento è per sabato 27 con inizio alle ore 20,15 presso il Palasport in Via Pajetta 49 a Biella. Vietato mancare.