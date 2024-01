Itala Viva Biella; "Troppi incidenti, la politica della sicurezza richiede un approccio più organico"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Itala Viva è preoccupata per la sicurezza stradale in città e più in generale sul territorio. I continui incidenti che si susseguono, con esiti talvolta fatali, impongono alle Istituzioni l’adozione di provvedimenti drastici e immediati. L’impiego di dissuasori come i dossi o gli autovelox non esentano i comuni ad intensificare i controlli.

A nostro parere, la politica della sicurezza richiede un approccio più organico e meditato, prendendo anche in considerazione limiti di velocità inferiori a quelli attuali nei centri urbani, cura dell’illuminazione stradale, ormai assente su molti tratti viari, maggior pattugliamento e allestimento di strisce pedonali ben segnalate.

Chiediamo anche che venga aperto un dibattito con i cittadini per raccogliere opinioni e pareri sulla grave situazione che si è venuta a creare, identificando le zone più a rischio al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini.

Bisogna agire subito"