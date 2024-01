La Croce Rossa Italiana, sezione di Cossato, organizza la fagiolata benefica da asporto finalizzata all’acquisto di apparecchiature per l’ambulanza. Per partecipare sarà possibile recarsi in Via Amendola 91, a partire dalle ore 11.30.

Si ricorda che l’iniziativa prevede il solo asporto e ciascuno dovrà munirsi di contenitore proprio.