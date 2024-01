A Salussola “Al nos Carvé”, ecco tutti gli eventi

La Pro loco di Salussola organizza, dal 2 al 17 febbraio, gli eventi tradizionali in occasione del Carnevale. I festeggiamenti si svolgeranno presso il Salone Polivalente, in Via Elvo, 58.

Di seguito il programma:

- Raccolta

Sabato 20 gennaio, ore 14.00;

Sabato 27 gennaio, ore 14.00;

Domenica 28 gennaio, ore 9.30;

- Venerdì 2 febbraio, Apertura delle chiavi e consegna delle chiavi e Serata Coscritti, dal 2002 al 2006;

- Sabato 3 febbraio, 14.30, ballo dei bambini e 22.00, Disco music;

- Domenica 4 febbraio, ore 10.00 Santa Messa e presentazione dei Priori; ore 11.00 distribuzione fagiolata; ore 12.00, pranzo;

- Venerdì 9 febbraio; ore 15.30 visita alle scuole materne; ore 21.00 serata delle maschere;

- Sabato 17 febbraio, ore 20.00 cena di chiusura.