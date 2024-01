Weekend a Milano, consigli pratici

State pensando di organizzare un bel fine settimana da dedicare alla scoperta di Milano? Si tratta di una delle metropoli più apprezzate in tutta Europa e, proprio per questo motivo, è fondamentale seguire i migliori consigli per scoprire tutto ciò che ha da offrire il capoluogo meneghino.

Anche avendo a disposizione solamente un paio di giorni, Milano riserva sempre tante sorprese. Tante le attrazioni che meritano di essere visitate, così come sono svariate le attività e i luoghi di interesse da non perdere, così come ristoranti e pub, che permettono di godersi al massimo anche le ore serali e notturne.

Come muoversi a Milano

Se arrivate dall’aeroporto di Malpensa piuttosto che da Linate, la cosa migliore da fare è quella di prenotare un taxi Milano su questo sito . Soprattutto per chi viaggia con dei bambini o con delle persone anziane, ma anche con dei bagagli piuttosto ingombranti. In tutti questi casi, infatti, è necessario privilegiare sempre e comunque l’aspetto della comodità.

È chiaro che un’ottima soluzione è anche quella di provare a sfruttare anche i mezzi pubblici. In questo caso si può pensare di comprare un biglietto ordinario per i mezzi piuttosto che un ticket da 3 giorni che vi consentirà di viaggiare su qualsiasi mezzo ATM a Milano senza problemi.

Prenotare in anticipo

Un weekend a Milano è anche l’occasione da cogliere al volo per visitare uno dei tanti eventi o mostre che vengono organizzate nel capoluogo lombardo. Il suggerimento migliore da seguire, in questi casi, è quello di prenotare sempre in anticipo, a maggior ragione quando si parla di musei. In caso contrario, il rischio che si corre è quello di dover fare troppa coda, perdendo l’opportunità di visitare altri luoghi e attrazioni. Grazie al web, c’è la possibilità di pianificare una visita al Palazzo Reale piuttosto che al MUDEC, senza dimenticare il Cenacolo Vinciano oppure il Duomo. Per un weekend meneghino queste sono le principali attrazioni da non perdere per nulla al mondo.

Un possibile itinerario

È chiaro che un weekend non è sufficiente per poter ammirare tutto quello che ha da offrire Milano. Per questo motivo, programmare un itinerario è la cosa migliore da fare per non perdersi le attrazioni principali. Un consiglio è quello di partire immediatamente con il Quadrilatero della Moda: si tratta del quartiere dedicato allo shopping della haute couture. Da non perdere una bella passeggiata tra le vie dedicate al lusso, dove c’è una grande ricchezza di boutique di alta moda.

Via Montenapoleone è un must, così come via della Spiga. Da qui, ci vuole un attimo per poter andare alla scoperta della Galleria Vittorio Emanuele II, che funge da collegamento tra Piazza della Scala e Piazza Duomo. Nelle vicinanze c’è da ammirare Piazza Mercanti e le Colonne di San Lorenzo, oltre che la Porta Ticinese medievale. Continuando a camminare si raggiungono i Navigli, dove ci sono tanti locali e ristoranti adatti per godersi un ottimo aperitivo e cene di ogni tipo.

Il secondo giorno del weekend milanese dovrebbe partire da un altro grande simbolo del capoluogo, ovvero la Basilica di Sant’Ambrogio. Da qui, ci vuole poco per raggiungere Corso Magenta e Piazza Affari, oltre che il Castello Sforzesco, un’altra attrazione da ammirare. Spostandosi verso est, si può arrivare a Brera, uno dei quartieri più belli e tipici di Milano, in cui è collocata anche l’omonima Accademia delle Belle Arti. Sempre da Brera, a breve distanza c’è San Marco, un’altra zona meravigliosa, da cui si possono ammirare le chiuse di Leonardo. Un’altra passeggiata per poter raggiungere la zona Moscova e Corso Como, dove ci sono diverse attrazioni da non perdere, ovvero la Basilica di San Simpliciano e il Chiostro grande.