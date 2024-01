Seta, luoghi e archivi dell’arte serica: a Biella un “cimelio” del grande schermo.

Il sontuoso abito da sposa con corsetto realizzato in seta duchesse color avorio dai riflessi dorati e gonna dai volumi quasi esagerati, creata con metri e metri di taffetà Radzimir in seta avorio attraverso una serie di importanti onde, è stato ideato da Vivienne Westwood e realizzato dal prestigioso Studio Cataldi di Prato che lo conserva nel proprio archivio.

Prima di diventare l’iconico wedding dress indossato dall’attrice Sarah Jessica Parker è stato presentato alla sfilata di Vivienne Westwood Gold Label intitolata Wake up, Cave Girl! per l’autunno/inverno 2007-08.

Dal 14 dicembre 2023 al 10 marzo 2024, a Biella, presso il Lanificio Maurizio Sella si tiene la mostra SETA. Luoghi e archivi dell’arte serica, un viaggio nelle geografie della seta attraverso documenti, immagini e oggetti conservati negli archivi di enti e imprese che ne conservano l’affascinante storia.

La mostra nasce dalla proficua collaborazione tra l’associazione Tacafile di Trivero e la Fondazione

Sella di Biella.

Tacafile, nome che richiama il mestiere di attaccafili delle aziende tessili, ha messo a punto un articolato studio volto a unire e confrontare tra loro le diverse realtà seriche diffuse nel nostro Paese che, insieme, concorrono a raccontare la storia di questa eccellenza italiana. È nato così il progetto itinerante Silk and Archives - La Via Verde della Seta, inaugurato nel 2021 con una mostra a Caraglio (CN), che presenta gli archivi e i luoghi in cui si è sviluppata la lavorazione serica. Fondazione Sella ha aderito al progetto con un duplice intento, da un lato riportare alla luce la storia biellese della seta che, successivamente sorpassata dalla lana, ha avuto molto successo per più di un secolo nella storia locale; dall’altro valorizzare la presenza dell’antico Filatoio da seta del Santuario di Oropa - oggi sede della Fondazione - nel complesso immobiliare Lanificio Maurizio Sella. La mostra si inserisce nel percorso di valorizzazione, a cura della Fondazione, della storia del Lanificio e delle diverse attività produttive che vi si sono susseguite nel corso dei secoli, di cui la tappa precedente è stata la mostra LANA (2021).

L’idea di Marinella Bianco e Raffaella Simonetti ha preso forma nel 2020 con la scoperta, il riordino e la pubblicazione online dell’archivio dei Setifici Manissero di Racconigi (CN), attivi fino agli anni Quaranta del Novecento. Per valorizzarne i contenuti e per narrare la produzione della seta (attività economicamente molto rilevante dall’Ottocento al Novecento) hanno dato vita a un progetto espositivo itinerante che mette in relazione gli attori della seta, gli imprenditori e i musei, al fine di restituire agli studiosi e al pubblico un racconto, il più possibile esaustivo, costruito grazie alle fonti dirette degli archivi storici e contemporanei. Via via che la mostra si sposta nei principali luoghi della seta, il nucleo originario si arricchisce di storie e materiali, frutto di nuove collaborazioni e conoscenze.

La mostra di Biella, allestita proprio nei locali che anticamente ospitavano il Filatoio di Oropa, integra la ricerca storica e documentale effettuata da Marinella Bianco e Arduino Rosso con la ricerca documentale di Beatrice Brunetti, responsabile dell’archivio della Fondazione, sul Filatoio di seta e Albergo di Virtù del Santuario di Oropa. Completa la proposta espositiva un approfondimento storico di Danilo Craveia, responsabile di diversi archivi del territorio, compreso quello del Santuario.

La mostra è ricca di oggetti, macchinari, abiti e tessuti di rilevante valore storico raccolti e presentati grazie ad importanti collaborazioni:

- per l’area biellese, con Filati Buratti, Fratelli Piacenza, Biblioteca Civica, Istituto Istruzione Superiore Eugenio Bona e archivio del Santuario d’Oropa

- per l’area novarese, con Museo Civico di Oleggio e Comune di Gozzano

- per l’area comasca, con Museo della Seta di Como

- per l’area torinese, con Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio 1843 di Pianezza, Comune di Villastellone, Comune di Pianezza e Fondazione Chierese per il tessile e per il Museo del Tessile, che espone un progetto creato in collaborazione con Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze

- per l’area cuneese, con Amici della Storia di Racconigi, Comune di Cavallerleone, Parrocchia di Cavallerleone e Camera di commercio

- per l’area emiliana e veneta, con Max Mara di Reggio Emilia e Antica Tessitura Luigi Bevilacqua di Venezia.

Il percorso è introdotto dall’installazione site specific dell’artista biellese Michela Cavagna dal titolo “Question of matter”. Over time a mulberry leaf becomes silk che rappresenta il concetto di trasformazione e ciclicità continua: materiali di scarto si rigenerano per creare un’opera tattile, che nella sua delicatezza è rappresentativa di forza rigenerativa.

Un ulteriore approfondimento, prima dell’inizio dell’esposizione, è dedicato alla seta sostenibile grazie alla storia dell’allevamento dei bachi lasciati poi sfarfallare liberamente dai bozzoli, progetto della genovese Monica Biamonti.

Il visitatore sarà quindi guidato alla scoperta di alcuni dei più importanti archivi d’impresa e di enti

culturali che conservano documenti e oggetti relativi alla storia della seta e alla sua lavorazione. Partendo da una dimensione locale il percorso si innesta su rotte più ampie che portano il visitatore fino in Giappone, rappresentato da due testimonianze: la cartolina contenente il seme baco giapponese a cui si era ricorsi in seguito alla malattia che aveva colpito i bachi nostrani, e un documento di vendita dell’attaccabave, macchinario brevettato da Vincenzo Manissero, titolare dei Setifici di Racconigi. Si possono ammirare i filati di seta e i kimono cinesi di Buratti; i tessuti in pura seta, i foulard disegnati da Fulco Pratesi del WWF e la mantella di Ferragamo del Lanificio Fratelli Piacenza; carte dell’archivio Manissero e documenti sul mercato dei bozzoli della Camera di commercio e sulla filanda di Cavallerleone. E ancora, il velluto riprodotto dalla Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze su disegno di Serra & Carli; le passamanerie realizzate da Massia per armature giapponesi e per le carrozze dei nobili; carte di archivi storici comunali su filande e mercato dei bozzoli; storici abiti in seta delle “signore dei laghi”; l’archivio di Bemberg per la seta artificiale; iconici abiti in seta Max Mara e pregiati velluti Bevilacqua. Infine, importanti oggetti e campionari del Museo della seta di Como che presta anche il filmato La seta di Ico sulla lavorazione della seta a Como, realizzato dall’architetto Ico Parisi nel periodo 1937-38, recentemente restaurato.

Viene mostrato, inoltre, il filmato sul percorso green (perché percorribile a piedi o in bicicletta, guidati da un tracciato GPX) di Silk and Archives – La Via Verde della Seta, alla scoperta dell’archeologia industriale delle numerose filande del territorio cuneese.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Gruppo Sella. Ha ricevuto il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Biella, Città di Biella, ANAI e Camera di Commercio di Cuneo.

Associazione Tacafile nasce nel 2009 a Camandona (BI) l’Associazione Culturale ex Asilo Clelia

Ferrua e nel 2018 cambia denominazione e sede spostandosi a Pratrivero (Valdilana).

Nell’ottobre del 2010 organizza gli eventi correlati al Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda e in particolare il convegno Memorie in Movimento e la mostra I tessuti sfilano Biella in passerella a Palazzo Ferrero a Biella (www.archivitessili.biella.it), per conto di Provincia di Biella. A partire da questi eventi continua a intrecciare relazioni con le realtà connesse all’ambito del tessile e della moda, organizza conferenze, convegni e mostre. Collabora grazie ad una convenzione con il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale (TO) e il Museo Civico di Oleggio (NO).

Fondazione Sella raccoglie, conserva e valorizza un vasto archivio documentario, fotografico e iconografico che mette a disposizione degli studiosi e del pubblico, attraverso mostre, convegni, pubblicazioni e attività formative. Fondata nel 1980 e sostenuta da sempre dal Gruppo Sella, ha sede a Biella nell’antico complesso immobiliare che ha conservato il nome di Lanificio Maurizio Sella, vincolato dalla Sovrintendenza come Monumento Nazionale.

