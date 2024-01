Dal Nord Ovest - Una fattura dalle Canarie sgonfia la banda della "gomma": maxi evasione europea da 40 milioni sulla vendita di pneumatici

Sono state emesse questa mattina cinque misure cautelari per altrettante persone accusate di frode fiscale e associazione per delinquere, ritenuti responsabili di una truffa all'Erario accertata per circa 40 milioni di euro. Le indagini hanno preso avvio nel 2020 da un esposto presentato da due cittadini che si sono rivolti al Nucleo di Polizia economico finanziaria di Genova e di Foggia.

Il dossier è quindi finito sulle scrivanie della Procura Europea di Torino. A insospettire i due aspiranti clienti, oltre al prezzo conveniente, è stata la fattura emessa dalle Isole Canarie, nonostante il sito di e-commerce da cui avevano acquistato le gomme era in toto indirizzato a un pubblico italiano, a partire dalla lingua. Le indagini si sono concentrate su sette società formalmente con sede in Spagna, Romania, Estonia, Ungheria e Bulgaria, ma che in realtà facevano capo a una società cooperativa di Orta Nova, nel Foggiano.

Le società erano tutte scatole vuote, spacciate per realtà straniere, ma era sempre la cooperativa foggiana a gestire tutti i passaggi. In particolare svolgeva tutte le attività direttive e amministrative collocate nei diversi Paesi UE e curava materialmente le cessioni di pneumatici ai privati.

Il sistema di frode consisteva nella creazione di società fittizie con sede nelle Canarie, dove non si applica il regime fiscale UE, riconducibili ai siti di ecommerce. L'ordine veniva poi poi trasmesso ad ulteriori società, sempre fittizie, in altri paesi come Romania, Estonia, Ungheria e Bulgaria che comunicavano agli acquirenti l'entità dell'ordine. La merce infine arrivava alla persona che aveva acquistato senza transitare in alcun modo le società interpostenper la mediazione. Un giro d'affari dell'ordine dei 180 milioni, con una disapplicazione dell'Iva in ciascuno dei paesi europei coinvolti nelle cessioni. L'evasione è attualmente stimata a 39.462.526 euro.

Attualmente i gravemente indiziati sono un 30 enne (arrestato questa mattina dalla Polizia di Dubai, luogo dove era attualmente domiciliato) e un 33enne cittadino Aire, anch'esso condotto in carcere. Ai domiciliari una donna di 33 anni e un uomo di 60 anni, quest'ultimo con residenza all'estero .Infine obbligo di dimora per un 60enne, di Orto Nova, legale rappresentante della società cooperativa. Le indagini sono state coordinate dalla Procura Europea (EPPO), organismo creato dall'Unione Europea nato nel 2017 e che ha iniziato a operare nel 2021. Non si tratta di un ufficio di coordinamento, ma di una vera e propria Procura che si occupa di indagini penali in tutto il territorio dell'Ue, in particolare su reati, soprattutto finanziari, che danneggiano il bilancio dell'Unione.

Le indagini si sono sviluppate attraverso analisi dei computer e dei telefoni sequestrati nel corso delle perquisizioni da parte dei finanzieri dei Nuclei di Polizia economico finanziaria di Foggia e Genova supportati da specialistici informatici del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Sette siti web sono stati oscurati, mentre si sta procedendo al sequestro di undici immobili e criptovalute corrispondenti a circa 50mila euro.