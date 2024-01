Dal Nord Ovest - Incidente stradale, donna estratta e trasportata in ospedale

Incidente stradale questa mattina alle 8.15 circa in via 42 Martiri a Fondotoce, una vettura per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un altro mezzo proveniente dal senso opposto.

La conducente della Jeep estratta dalla vettura da una squadra di vigili del fuoco di Verbania in collaborazione con il personale del 118 è stata trasportata al DEA per accertamenti.

Sul posto Polizia municipale di Verbania per i rilievi. La messa in sicurezza del tratto di strada e la conseguente rimozione dei veicoli ha determinato una parziale chiusura della statale con il tratto a senso unico alternato causando disagi alla circolazione.