Dal Nord Ovest - A fuoco un'abitazione FOTO

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, intorno all'1.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo e quella volontaria di Romagnano sono intervenute in località Cavaglia, nel comune di Cellio con Breia, per un incendio che ha interessato un’abitazione di due piani fuori terra.

Grazie all’impegno delle squadre, il rogo non si è propagato alle abitazioni adiacenti. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. L’unica persona coinvolta è il proprietario dell’abitazione, che è uscito autonomamente ed è stato trasportato dai sanitari presenti sul posto presso l’ospedale di Borgosesia per gli accertamenti del caso.