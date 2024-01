Nessuna conseguenza grave per i due conducenti rimasti coinvolti in un sinistro stradale. È avvenuto ieri mattina, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

A scontrarsi per cause da accertare un'auto e un mezzo della nettezza urbana. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai guidatori.