Per non dimenticare, Mongrando commemora la Giornata della Memoria

Con il passare degli anni e con l’esaurirsi di testimonianze dirette diventa sempre più rilevante commemorare la “Giornata della Memoria”. Infatti il giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno per non dimenticare cosa sia stata la Shoah e i milioni di vittime che produsse. La data scelta è in ricordo del 27 gennaio 1945, giorno in cui l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz.

Anche quest’anno il sindaco Antonio Filoni e l’assessora Luisa Nasso hanno scelto di commemorare questa giornata affiggendo sulla facciata della Casa Comunale uno striscione che riporta la frase significativa “Per non dimenticare” a monito per tutti di quanto è accaduto, per evitare che in futuro possa ripetersi.